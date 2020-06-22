У Харкові відбулися сутички під час протесту: постраждали двоє поліцейських

Поліція відкрила три справи за фактом сутичок
У Харкові під час акції проти відкриття обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом між демонстрантами та поліцією сталися сутички. В результаті двоє поліцейських постраждали.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Наголошується, що в результаті сутичок в лікарню були госпіталізовані двоє співробітників Шевченківського відділу поліції.
"Близько 13:00 сталася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, іншого - забиття гомілки", - повідомили в МВС.
За даним фактом відкрили три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. ст 2. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі.
Сутички біля обласного диспансеру радіаційного захисту — чорнобильці намагалися не пустити на територію швидку. Як повідомила директорка закладу Ірина Пирогова, менше години тому вона отримала розпорядження приймати хворих на коронавірус. Докладніше на сайті Суспільного: https://bit.ly/3fMAU2ZОпубліковано Суспільне Харків Понеділок, 22 червня 2020 р.
Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові чорнобильці влаштували акцію проти відкриття диспансеру, куди планують госпіталізувати хворих коронавірусом, на думку демонстрантів, під виглядом лікування COVID-19 у них хочуть забрати Чорнобильську лікарню.
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Автор: Игорь Литвиненко