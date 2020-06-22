ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові відбулися сутички під час протесту: постраждали двоє поліцейських

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 15:33
У Харкові відбулися сутички під час протесту: постраждали двоє поліцейських
Фото: протести в Харкові (mvs.gov.ua)

Поліція відкрила три справи за фактом сутичок

У Харкові під час акції проти відкриття обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом між демонстрантами та поліцією сталися сутички. В результаті двоє поліцейських постраждали.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що в результаті сутичок в лікарню були госпіталізовані двоє співробітників Шевченківського відділу поліції.

"Близько 13:00 сталася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, іншого - забиття гомілки", - повідомили в МВС.

За даним фактом відкрили три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. ст 2. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Сутички біля обласного диспансеру радіаційного захисту — чорнобильці намагалися не пустити на територію швидку. Як повідомила директорка закладу Ірина Пирогова, менше години тому вона отримала розпорядження приймати хворих на коронавірус. Докладніше на сайті Суспільного: https://bit.ly/3fMAU2Z

Опубліковано Суспільне Харків Понеділок, 22 червня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові чорнобильці влаштували акцію проти відкриття диспансеру, куди планують госпіталізувати хворих коронавірусом, на думку демонстрантів, під виглядом лікування COVID-19 у них хочуть забрати Чорнобильську лікарню.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ХарківХарківпротестстолкновение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся