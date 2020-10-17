У Луганській області віце-мера затримали за вимагання

Фото: затримання чиновника (gp.gov.ua)

Перший заступник міського голови в Луганській області затриманий при отриманні хабара. Мова йде про так званий "відкат" при проведенні тендеру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав від підприємства 10% за визнання його переможцем тендеру на виконання робіт з благоустрою території міста.

"Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області директора держпідприємства спіймали на хабарі голові ОДА. Він готовий був заплатити 4,2 мільйона гривень за перерозподіл бюджетних грошей.

Також РБК-Україна писало, що у Львові податківців затримали за систематичне хабарництво.