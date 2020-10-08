ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові затримали податківців за систематичне хабарництво

Львівська область, Четвер 08 жовтня 2020 20:50
У Львові затримали податківців за систематичне хабарництво
Фото: вилучення грошей (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ викрила систематичне хабарництво співробітників управління податкової служби у Львівській області. Вони брали гроші з місцевих підприємців за покривання порушень у виробництві та правил продажу підакцизних товарів.

Про це повідомляє СБУ у Львівській області.

Кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів вимагали гроші від виробників цієї продукції в обмін на ігнорування порушень виробничого процесу і правил її реалізації.

Затримали співробітників податкової служби при отриманні чергового хабара у 700 доларів.

В приміщенні управління податкової служби провели обшуки. Посадові особи підозрюються за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Встановлюються всі обставини та інші причетні особи.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області директора держпідприємства впіймали на хабарі голові ОДА.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся