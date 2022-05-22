На Донбасі війська РФ обстріляли 45 населених пунктів за добу: загинули сім людей

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. Тільки в Донецькій області за добу загинуло щонайменше сім людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

При цьому наголошується, що дані про постраждалих цивільних поки що відомі лише по Донецькій області.

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 116 цивільних об'єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарські будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ситуація на Донеччині складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ та Сєверодонецьк.

Також ми писали, що 21 травня, у суботу, українські військові відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. При цьому було знищено 22 одиниці військової техніки РФ.

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