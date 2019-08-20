ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 15:59
У харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського
Фото: станція метро "Імені А. С. Масельського" (metro.kharkov.ua)

Інцидент стався у вестибюлі станції метро

У понеділок ввечері, 19 серпня, у харківському метро чоловік вдарив поліцейського ножем у груди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу харківської поліції.

Зазначається, що інцидент стався у вестибюлі станції метро "Імені А. С. Масельського". П'яний 52-річний чоловік чіплявся до двох дівчат. Вони звернулися до співробітниці метрополітену, а та, в свою чергу, до поліцейського.

Під час з'ясування події чоловік підійшов до них, несподівано дістав ніж і вдарив ним поліцейського в грудну клітину. Травмованому правоохоронцю, незважаючи на поранення, вдалося затримати зловмисника.

Пізніше поліцейського доставили в лікарню. На даний момент його життю нічого не загрожує.

"За фактом правопорушення відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві біля станції "Голосіївська" метро сталася бійка між співробітниками муніципальної та приватної охорони. У результаті дві людини отримали вогнепальні поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові пройде перший ЛГБТ-марш за рівні права сексуальних меншин. Подія повинна тривати тиждень.

Під Києвом помер водій після зупинки патрульною поліцією У Харкові "мінування" 4 готелів кваліфікували як теракт
Новини України Харківполицияметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся