У харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського

Фото: станція метро "Імені А. С. Масельського" (metro.kharkov.ua)

Інцидент стався у вестибюлі станції метро

У понеділок ввечері, 19 серпня, у харківському метро чоловік вдарив поліцейського ножем у груди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу харківської поліції.

Зазначається, що інцидент стався у вестибюлі станції метро "Імені А. С. Масельського". П'яний 52-річний чоловік чіплявся до двох дівчат. Вони звернулися до співробітниці метрополітену, а та, в свою чергу, до поліцейського.

Під час з'ясування події чоловік підійшов до них, несподівано дістав ніж і вдарив ним поліцейського в грудну клітину. Травмованому правоохоронцю, незважаючи на поранення, вдалося затримати зловмисника.

Пізніше поліцейського доставили в лікарню. На даний момент його життю нічого не загрожує.

"За фактом правопорушення відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві біля станції "Голосіївська" метро сталася бійка між співробітниками муніципальної та приватної охорони. У результаті дві людини отримали вогнепальні поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові пройде перший ЛГБТ-марш за рівні права сексуальних меншин. Подія повинна тривати тиждень.