Стрілянину біля метро в Києві влаштували приватні і муніципальні охоронці

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зараз вирішується питання про затримання п'ятьох учасників конфлікту

Біля станції метро "Голосіївська" перестрілку влаштували співробітники приватної та муніципальної охоронної фірми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київської поліції.

Повідомляється, що поліцейські також знайшли винуватців інциденту. Деякі з них отримали травми у результаті стрілянини.

"В рамках розслідування встановлено, що конфлікт у парку виник між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми. Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події: вирішується питання про затримання п'ятьох з них. Всі вони мають тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції.

На даний момент вирішується питання про затримання учасників інциденту, на місці також перебувають їхні адвокати. Крім того, поліцейські проводять обшуки. Після встановлення всіх обставин можлива додаткова кваліфікація події. Поки інцидент кваліфікують як хуліганство.

Нагадаємо, стрілянина біля метро "Голосіївська" сталася в ніч на 20 серпня. До райвідділу поліції надійшло повідомлення про постріли поблизу метро. На місці поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні і ножові поранення. Для експертизи слідчі вилучили стріляні гільзи і автомобіль Volkswagen, на якому приїхали учасники інциденту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці з вікна п'ятиповерхівки, імовірно з пневматичної зброї, розстріляли автомобіль Daewoo Lanos. Інцидент перехожі зняли на відео.