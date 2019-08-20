У Харкові у вересні пройде перший ЛГБТ-марш

Фото: Марш рівності в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подія триватиме з 9 по 15 вересня

У Харкові пройде перший Марш на захист прав сексуальних меншин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спільноти KyivPride.

Також під час Маршу будуть проводити різноманітні лекції та заходи на тему рівності.

"Для нас це дуже особлива подія, адже харківські активістки та активісти є частиною нашої команди і сім'ї. Без них Київпрайд був би неможливий в організації. Ми відчуваємо велику потребу і натхнення у солідарності з цією подією. Солідарність і підтримка, без яких неможливе наше існування як руху", - зазначено на сторінці спільноти.

Організатори позиціонують захід як шлях до правової і рівноправної Україні. Тема першого харківського Маршу рівності - "Харків для всіх. Безпека для всіх". Подія триватиме з 9 по 15 вересня.

Нагадаємо, 23 липня в Києві відбулося щорічна хода на захист прав і рівних можливостей для людей усіх сексуальних орієнтацій, незалежно від їх гендерної ідентичності. У події взяли участь, за різними даними, від трьох до восьми тисяч осіб. Також був присутній табір противників Маршу рівності. У ньому взяли участь люди з різних куточків України.