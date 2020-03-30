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СБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя

Новини » Надзвичайні події     30.03.2020 - 11:40
СБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя
Фото: обшуки в мерії Запоріжжя (facebook.com/zmr.zp)

Обшуки проводять у кабінеті першого заступника мера

Служба безпеки України прийшла з обшуками в мерію Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що обшуки проводяться спільно з поліцією в кабінетах чиновників Запорізької міської ради. Обшуки проходять у справі про зловживання владою.

Як пишуть місцеві ЗМІ, слідчі дії ведуться управлінні з питань земельних відносин Запорізької міськради та кабінеті першого заступника мера Сергія Мішка. У самій мерії офіційних коментарів не дають, але і не заперечують проведення обшуків.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність підпільних гральних закладів.

До цього СБУ викрила розкрадання близько 1,2 млн гривень керівником одного з департаментів Запорізької міської ради. Кошти виділялися на реконструкцію систем опалення та водопостачання багатоповерхівок Запоріжжя. Експертиза підтвердила, що на більш ніж 30 об'єктах роботи виконані не в повному обсязі, а обладнання купувалося за завищеними цінами. Учасники схеми вивели в "тінь" і привласнили близько 1,2 млн гривень.

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Новини України Служба безпеки УкраїниЗапоріжжяобшук
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