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Названа причина обшуків в міськраді Миколаєва

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 20:34
Названа причина обшуків в міськраді Миколаєва
Фото: департамент ЖКП Миколаєва (facebook.com/senkevich.aleksandr)

Чиновницю міськради викрили на хабарі в 20 тисяч гривень

Поліція викрила керівницю одного з управлінь департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва на хабарі 20 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, в своєму робочому кабінеті 45-річна жінка отримала частину хабара в сумі 20 тис. Гривень за підписання актів виконаних робіт за недостовірними відомостями, за обсягом виконання робіт, від підконтрольних суб'єктів господарської діяльності.

Також зловмисниця залучила свого водія, який після отримання жінкою частини привласнених коштів у своєму службовому кабінеті, виносив грошові кошти з приміщення в службовий автомобіль і надалі, через деякий проміжок часу, передав керівниці.

Крім того, поліцейські встановили, що посадові особи департаменту ЖКГ Миколаївської міськради за січень 2019 року і по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, вступивши в протиправну змову, здійснювали укладання договорів на виконання робіт по "підконтрольними" їм особисто суб'єктами господарської діяльності, від яких отримували "відкати" в розмірі 10-15% залежно від вартості укладеного договору.

Чиновники також залучили керівницю одного з управління департаменту, яка підписувала акти виконаних робіт ряду "підконтрольних" підприємств без фактичної перевірки обсягів і якості виконання робіт. Як наслідок це призводить до завищення фактичної вартості виконаних робіт та необґрунтованого перерахування бюджетних коштів суб'єктам господарської діяльності.

Слідчі затримали зловмисницю в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Миколаєві в департаменті житлово-комунального господарства міської ради 28 грудня відбуваються обшуки.

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