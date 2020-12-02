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Харківська міськрада змінла регламент, щоб провести засідання без Кернеса

Харків, Середа 02 грудня 2020 13:42
Харківська міськрада змінла регламент, щоб провести засідання без Кернеса
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Депутати Харківської міської ради прийняли рішення про зміну регламенту. Тепер першу сесію нового міськради зможуть провести без мера Геннадія Кернеса, який дотепер проходить лікування від коронавірусу в Німеччині.

Відповідне рішення було прийнято під час 38-го засідання Харківської міськради 2 грудня.

Згідно з ухваленим рішенням, у разі, якщо обраний міський голова з поважних причин не може взяти участь в першому засіданні, головуючого обиратимуть більшістю голосів депутати міськради. Він буде вести сесії міськради до обирання секретаря, якого за законом повинен призначати мер. Якщо міський голова таких пропозицій не вносив, вибирається президія з 3-5 чоловік, які по черзі будуть проводити сесії міськради до обирання секретаря.

Зміни до регламенту підтримали 53 депутати, 7 - проголосували "проти".

Нагадаємо, раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повинен повернутися для участі в першій сесії нової міськради, яка відбудеться до 20 грудня.

Як повідомляли в Харківській міськраді, Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. У нього були пошкоджені 70 відсотків легких.

Відзначимо, 8 листопада Геннадія Кернеса зареєстрували мером Харкова. При цьому в громадянській мережі ОПОРА прогнозували, що присягу Геннадія Кернеса можуть перенести через його захворювання.

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