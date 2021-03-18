Харківська область посилила карантин: повний список обмежень

Через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин у Харківській області. Нові обмеження діють з 18 березня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської ОДА.
Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що школи Харківської області перевели на дистанційне навчання, крім учнів 1-4 класів. У звичайному режимі працюватимуть установи професійної освіти з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.
Крім того, технікумам, училищам і вишам теж рекомендується перейти на дистанційну форму.
Нові обмеження в Харківській області:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полтава посилює карантин і скасовує всі концерти.
А з 20 березня Київ посилює обмеження, незважаючи на те, що поки перебуває в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину.