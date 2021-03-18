Харківська область посилила карантин: повний список обмежень

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що школи Харківської області перевели на дистанційне навчання, крім учнів 1-4 класів. У звичайному режимі працюватимуть установи професійної освіти з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.

Крім того, технікумам, училищам і вишам теж рекомендується перейти на дистанційну форму.

Нові обмеження в Харківській області: