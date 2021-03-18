Харьковская область ужесточила карантин: полный список ограничений

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов. В обычном режиме продолжат работать учреждения специального образования с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.

Кроме того, техникумам, училищам и вузам тоже рекомендуется перейти на дистанционную форму.

Новые ограничения в Харьковской области: