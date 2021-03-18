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Харьковская область ужесточила карантин: полный список ограничений

Автор: РБК-Украина

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили ужесточить карантин в Харьковской области. Новые ограничения действуют с 18 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов. В обычном режиме продолжат работать учреждения специального образования с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.

Кроме того, техникумам, училищам и вузам тоже рекомендуется перейти на дистанционную форму.

Новые ограничения в Харьковской области:

  • запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 квадратных метров площади здания или открытой территории;
  • запрещается заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину;
  • запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест;
  • Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 квадратных метров бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Напомним, ранее сообщалось, что Полтава усиливает карантин и отменяет все концерты.

А с 20 марта Киев ужесточает ограничения, несмотря на то, что пока находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина.

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