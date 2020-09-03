Шмигаль вимагає оперативно оцінити збитки від пожеж на сході

Фото: Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)

Збитки від пожеж у Харківській і Луганській областях якомога швидше повинні оцінити обласні адміністрації. Це необхідно для оперативного надання допомоги постраждалим.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського з протидії COVID-19, передає урядовий портал.

Зокрема, він закликав голів Харківської та Луганської ОДА оцінити збиток.

"Необхідно як можна швидше підрахувати збитки і підготувати розрахунки. Люди, постраждалі від пожеж, які залишилися без даху над головою, не повинні чекати по кілька тижнів через всілякі бюрократичні перепони", - підкреслив Шмигаль.

Відповідне доручення він також дав міністру фінансів та міністру економіки, торгівлі і сільського господарства. Ситуація в цих областях окремо буде розглядатися на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постраждалі від лісових пожеж отримають компенсації протягом місяця. Ті, хто втратив житло, можуть розраховувати максимум на 300 тисяч гривень.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у Харківській області потерпілими визнані 33 особи.