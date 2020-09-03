Постраждалі через лісові пожежі отримають компенсації впродовж місяця

Фото: пожежа в Луганській області (ДСНС)

В результаті пожеж в Луганській та Харківській областях 33 особи залишилися без житла. В уряді говорять, що їм буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента після заслухання Володимиром Зеленським інфорамції про ситуацію з пожежами.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.

Люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі. Зеленському повідомили, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.

Нагадаємо, попередньою причиною пожежі в Харківській області є людський фактор.

Зазначимо, масштабну пожежу продовжують гасити в Луганській області, жертвою стала одна людина, ще двоє постраждали.

За словами президента Володимира Зеленського, Кабмін готує допомогу постраждалим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.