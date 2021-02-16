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В Україні затримали командира розвідгрупи бойовиків: він шпигував за об'єктами ЗСУ

Новость на русском → Одеська область, Вівторок 16 лютого 2021 11:26
В Україні затримали командира розвідгрупи бойовиків: він шпигував за об'єктами ЗСУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів так званої "ЛНР". Бойовик займався шпигунством щодо українських військових об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, затриманий є уродженцем Луганської області. Він у 2014 році брав участь у захопленні управління СБУ в Луганській області і забезпечував його "охорону". Згодом вступив до складу так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ", де в якості командира розвідувально-диверсійної групи брав участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

"Зловмисник був затриманий по прибутті на підконтрольну української влади територію для виконання розвідувальних завдань з українським військовим об'єктам", - повідомили в СБУ.

Бойовика повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в кінці січня контррозвідка СБУ затримала розвідника зі складу терористичної організації "ЛНР".

Також повідомлялося, що колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з бойовиками "ДНР".

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