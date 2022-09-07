ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 7 вересня: що змінилося на фронтах

Новость на русском →
Київ, Середа 07 вересня 2022 13:51
Карта війни в Україні на 7 вересня: що змінилося на фронтах Фото: ЗСУ продовжують наступальні операції майже по всій лінії фронту (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.

Карта війни в Україні на 7 вересня: що змінилося на фронтах

Згідно з даними карти, вчора почалися бої на захід від Балаклії (Харківська область). Також росіяни заявили про втрату Вербівки і Яковенкове. Під контролем ЗСУ залишається і Майорське. При цьому ворог має певні успіхи біля Славного.

Крім того, українські бійці 128 бригади звільнили Нововознесенське в Херсонській області.

Станом на полудень 7 вересня ворог заявив про втрату Волохового Яру.

Карта від британської розвідки

Карта війни в Україні на 7 вересня: що змінилося на фронтах

За даними британців, українські військові продовжують штурмувати ворога на півдні. Запеклі бої йдуть на трьох напрямках. Судячи з карти, українські війська впритул підійшли до Снігурівки (Херсонська область).

Що стосується наступу російської армії, то незначні успіхи у ворога спостерігаються на сході України. Там окупанти таке намагаються просунутися на трьох напрямках

Нагадаємо, згідно з прогнозом колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса, українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому повернення Криму можливе вже в 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО