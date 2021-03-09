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Під Харковом в яслах отруїлися діти

Новость на русском → Харків, Вівторок 09 березня 2021 16:32
Під Харковом в яслах отруїлися діти Фото: дитячий садок (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області в яслах отруїлися діти. На даний момент госпіталізовано трьох дітей, ще четверо лікуються вдома.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

За попередніми даними, у дитини у віці 2,5 року, яка відвідує ясла-садок у селі Слобожанське, виявили ознаки харчового отруєння. В даний час в медичні установи Харкова з симптомами харчового отруєння звернулися три дитини з цього дитячого садка. Ще 4 дитини проходять амбулаторне лікування за місцем проживання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із шкіл Кропивницького сталося масове отруєння дітей. Більше десяти учнів 1-4 класу звернулися до медиків, двох госпіталізували.

До цього в Харківській області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.

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