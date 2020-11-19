У Харківській області в ліцеї масово отруїлися діти

Фото: крапельниця (freepik.com)

В Харківській області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Станом на 19 листопада кількість захворілих складає 37 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру.

Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Зараз у навчальному закладі проводиться епідемічне розслідування та встановлюється причина отруєння дітей.

"Організовано та проведено комплекс протиепідемічних заходів: завершальна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища, опитування та обстеження хворих та контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували сім іноземних студентів медичного університету.

Крім того, в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню доставили 41 людини, серед яких десятеро дітей. У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

Додамо, що в їдальні Коломиї Івано-Франківської області 194 людини постраждали від гострої кишкової інфекції. Причиною міг стати салат "Дружба". Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил.