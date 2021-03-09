Под Харьковом в яслях отравились дети

В Харьковской области в яслях отравились дети. На данный момент госпитализированы трое детей, еще четверо лечатся дома.

По предварительным данным, у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещает ясли-сад в селе Слобожанское, обнаружили признаки пищевого отравления. В настоящее время в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления обратились три ребенка из этого детского сада. Еще 4 ребенка проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.