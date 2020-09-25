ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Харковом розбився літак

Автор: РБК-Україна

У Харківській області в п'ятницю ввечері, 25 вересня, впав літак. В результаті інциденту утворився масштабна пожежа.

Про це повідомляє Depo.Харків.

Авіакатастрофа сталася близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. Літак впав недалеко від аеродрому, біля Ростовської траси.

На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил, які здійснювали навчальний політ.

Популярні новини

Про жертви поки не відомо.

В коментарі РБК-Україна ДСНС в Харківській області підтвердили крах літака. На місце події виїхало три відділення ДСНС - на автоцистерні та один аварійно-рятувальний автомобіль.

Нагадаємо, 25 вересня у Сербії розбився винищувач армії МиГ-21, в результаті чого загинули двоє пілотів.

Крім того, в Росії у Тверській області розбився винищувач "Су-30" при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Додамо, що у штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, проте членам екіпажу вдалося врятуватися.

Раніше повідомлялося, на півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил, в результаті чого загинули чотири військових.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківавиакатастрофа