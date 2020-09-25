Під Харковом розбився літак

У Харківській області в п'ятницю ввечері, 25 вересня, впав літак. В результаті інциденту утворився масштабна пожежа.

Про це повідомляє Depo.Харків.

Авіакатастрофа сталася близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. Літак впав недалеко від аеродрому, біля Ростовської траси.

На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил, які здійснювали навчальний політ.

Про жертви поки не відомо.

В коментарі РБК-Україна ДСНС в Харківській області підтвердили крах літака. На місце події виїхало три відділення ДСНС - на автоцистерні та один аварійно-рятувальний автомобіль.

Нагадаємо, 25 вересня у Сербії розбився винищувач армії МиГ-21, в результаті чого загинули двоє пілотів.

Крім того, в Росії у Тверській області розбився винищувач "Су-30" при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Додамо, що у штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, проте членам екіпажу вдалося врятуватися.

Раніше повідомлялося, на півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил, в результаті чого загинули чотири військових.