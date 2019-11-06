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Оприлюднено відео стрілянини у Харкові

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 06:00
Оприлюднено відео стрілянини у Харкові
Фото: місце стрілянини у Харкові (hk.npu.gov.ua)

У результаті стрілянини госпіталізовано одного потерпілого

Харківська поліція оприлюднила відео стрілянини у місті, яка сталась ввечері у вівторок, 5 листопада, по вулиці Валентинівська. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції Харківської області.

На відео видно місце стрілянини - парковка, та чути кілька пострілів. За даними поліції, у результаті перестрілки до лікарні із кульовими пораненнями живота, передпліччя та ноги госпіталізовано 30-річного чоловіка. Йому надається медична допомога. Стан його здоров'я - задовільний.

"Наразі до Московського відділу поліції доставлені 14 осіб для з'ясування усіх обставин події", - зазначили в поліції.

Очевидці розповіли, що перестрілка стала наслідком конфлікту біля спортивного клубу. У результаті події також був пошкоджений автомобіль Mitsubishi. Поліція кваліфікувала випадок як за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, в кінці жовтня у Харкові сталася перестрілка на вул. Клочківській. В результаті інциденту загинула свідок у справі Вороненкова, також був госпіталізований ще один чоловік.

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