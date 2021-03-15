Під Харковом напали на бригаду "швидкої", є постраждалі
У Харківській області стався напад на бригаду швидкої допомоги. В результаті інциденту є постраждалі, поліція проводить перевірку.
Про це у Facebook повідомив місцевий Центр екстреної медичної допомоги.
Повідомляється, що інцидент стався в пункті першої допомоги Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги.
"Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду ЕМП, яка, в очікуванні виклику, знаходилася на території пункту. В результаті нападу працівники Центру отримали тілесні ушкодження. В даний час правоохоронними органами розпочато перевірку", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть місцеві ЗМІ, травми отримали двоє людей, а на них напав водій іншої швидкої, якого звільняють за розкрадання палива. При цьому нападнику допомагав ще один чоловік.
Нагадаємо, восени 2020 у Київі чоловік, який викликав собі швидку допомогу, напав на медпрацівників. Нападника затримали, він був у стані алкогольного сп'яніння.
До цього у травні в Києві двоє чоловіків побили водія швидкої допомоги, поки той чекав бригаду лікарів.