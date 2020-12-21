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У Києві напали на бригаду швидкої, постраждали медики

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 17:58
У Києві напали на бригаду швидкої, постраждали медики
Фото: швидка допомога (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вчора ввечері 23-річний чоловік, який викликав собі швидку, напав на медпрацівників. Нападника затримали та доставили до управління поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Чоловік розповів, що йому була потрібна медична допомога після того, як невідомий розпилив йому в обличчя газ. Коли медики почали надавати йому допомогу, чоловік вчинив конфлікт, в результаті якого постраждали два медики. Зловмисник був п'яним.

"На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій, опитали свідків, очевидців та прийняли заяви від потерпілих. Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрії Кіровоградської області", - розповіли в МВС.

Крім того, за фактом нападу на медиків поліції порушила дві справи за ч. 1 ст. 125 КК України, тобто умисне завдання легкого тілесного ушкодження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік, якому викликали швидку допомогу, зустрів медпрацівників з рушницею в руках, а потім стріляв у правоохоронців. Щоб затримати зловмисника, довелося викликати спецназ.

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