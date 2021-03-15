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Под Харьковом напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

Новина українською → Харьковская область, Понедельник 15 марта 2021 14:59
Под Харьковом напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие Фото: скорая помощь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области произошло нападение на бригаду скорой помощи. В результате инцидента есть пострадавшие, полиция проводит проверку.

Об этом в Facebook сообщил местный Центр экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что инцидент произошел в пункте первой помощи Травневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи.

"Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, травмы получили два человека, а напал на них водитель другой скорой, которого увольняют за хищение топлива. При этом нападавшему помогал еще один человек.

Напомним, осенью 2020 в Киеве мужчина, который вызвал себе скорую помощь, напал на медработников. Нападавшего задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в мае в Киеве двое мужчин избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.

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