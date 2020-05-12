У Києві побили водія швидкої допомоги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався в ніч на 11 травня біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича

У Києві повідомили про підозру двом чоловікам з-за того, що вони побили водія швидкої допомоги поки той чекав бригаду лікарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну прокуратуру у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 11 травня біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича. Бригада лікарів приїхала на виклик за даною адресою. Поки лікарі піднялися до хворого, водій чекав їх в машині біля під'їзду.

"У цей час двоє хлопців, побачивши припаркований біля під'їзду службовий автомобіль швидкої медичної допомоги, безпричинно почали провокувати конфлікт з водієм, після чого нанесли останньому декілька ударів в область голови і пошкодив службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

На місце події приїхали поліцейські, які затримали нападників.

"На місце події одразу були викликані поліцейські, які і затримали хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих жителів, 1994 та 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.

Їм повідомили про підозру у ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. У разі доведення провини їм загрожує до п'яти років позбавлення волі або позбавленням волі до чотирьох років.

Також до суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу, а саме: утримання під вартою.

Нагадаємо, 9 травня у столиці троє зловмисників вчинили напад на медичний центр і пограбували його співробітників. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями.