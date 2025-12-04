В Харькове выросли цены на новогодний декор: что сколько стоит в этом году

В Харькове проанализировали стоимость новогодних украшений перед праздниками. По данным местных торговых площадок, цены выросли в среднем на 5-15% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета в Telegram .

Какая стоимость новогоднего декора в Харькове

Набор пластиковых шаров из шести штук (диаметр 80 мм) в харьковских магазинах стоит 50-90 гривен, комплект из 16 мелких шаров (25 мм) - 90-150 гривен.

За набор стеклянных шаров (16 шт., 35 мм) просят 210-270 гривен. Декорированные стеклянные шары и фигурки продают в диапазоне 40-200 гривен за штуку, верхушки для елок - от 30 до 280 гривен.

Гирлянды для внутренней отделки также подорожали: самые простые варианты (20 ламп) стартуют от 100 гривен, а длинные на 600 ламп - достигают 1300 гривен.

Гирлянды из искусственной хвои стоят от 280 гривен за изделие длиной 1,2 м до 980 гривен за вариант 2,7 м.

Декоративные тематические фигурки - гномы, олени, ангелы - в продаже по цене от 100 до 1500 гривен в зависимости от материала, размера и отделки.

В Харькове уже установили елку

1 декабря в Центральном парке установили главную елку и праздничные инсталляции, а также украсили ряд заведений в городе, в частности "Япико" на улице Ярослава Мудрого.

Метро тоже готовят к праздникам. Первая новогодняя елка появилась на станции "Исторический музей" еще в середине ноября: там оформили елку, домик Николая и включили иллюминацию. Украшение станций стало традицией во время войны, а для декора используют элементы, которые раньше применяли в парках.

Вскоре новогодняя атмосфера появится и на станции "Университет". Всего планируют оформить пять станций метро, создавая для харьковчан "атмосферу сказки", как отмечают в предприятии "Центральный парк".