Головна » Життя » Суспільство

У Харкові зросли ціни на новорічний декор: що скільки коштує цього року

Харків, Четвер 04 грудня 2025 12:45
У Харкові зросли ціни на новорічний декор: що скільки коштує цього року Ціни на новорічний декор зросли (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Харкові проаналізували вартість новорічних прикрас перед святами. За даними місцевих торгівельних майданчиків, ціни зросли в середньому на 5-15% порівняно з минулим роком.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Харківської міської ради у Telegram.

Яка вартість новорічного декору у Харкові

Набір пластикових куль із шести штук (діаметр 80 мм) у харківських магазинах коштує 50-90 гривень, комплект із 16 дрібних куль (25 мм) - 90-150 гривень.

За набір скляних куль (16 шт., 35 мм) просять 210-270 гривень. Декоровані скляні кулі та фігурки продають у діапазоні 40-200 гривень за штуку, верхівки для ялинок - від 30 до 280 гривень.

Гірлянди для внутрішнього оздоблення також подорожчали: найпростіші варіанти (20 ламп) стартують від 100 гривень, а довгі на 600 ламп - досягають 1300 гривень.

Гірлянди зі штучної хвої коштують від 280 гривень за виріб довжиною 1,2 м до 980 гривень за варіант 2,7 м.

Декоративні тематичні фігурки - гноми, олені, янголи - у продажу за ціною від 100 до 1500 гривень залежно від матеріалу, розміру та оздоблення.

У Харкові вже встановили ялинку

1 грудня у Центральному парку встановили головну ялинку та святкові інсталяції, а також прикрасили низку закладів у місті, зокрема "Япіко" на вулиці Ярослава Мудрого.

Метро теж готують до свят. Перша новорічна ялинка з’явилася на станції "Історичний музей" ще в середині листопада: там оформили ялинку, будиночок Миколая та увімкнули ілюмінацію. Прикрашання станцій стало традицією під час війни, а для декору використовують елементи, що раніше застосовували в парках.

Невдовзі новорічна атмосфера з’явиться і на станції "Університет". Загалом планують оформити п’ять станцій метро, створюючи для харків’ян "атмосферу казки", як зазначають у підприємстві "Центральний парк".

Читайте також про 7 помилок у новорічному декорі, які псують дизайн.

Раніше ми писали про те, коли ставити ялинку, аби щастя прийшло на увесь новий рік.

Ціни в Україні Харків Новорічні свята
