В Харькове возросло число погибших из-за атаки "Шахедов"

"Обнаружили еще тело гражданской женщины", - написал он.

По словам главы области, по меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram отметил, что на месте повторного прилета БпЛА найдены четверо погибших людей и пятеро раненых. Однако есть еще одна жертва атаки.

"В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе", - сообшил он.

По его словам в некоторых районах города возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Обновлено 4:06: Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки оккупантов на Харьков.

"49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты - в среднем и легком состояниях. Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", - сообщил он.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.