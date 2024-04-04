В Харькове возросло число погибших из-за атаки "Шахедов"

В результате атаки на Харьков российских дронов Shahed, погибли пять человек, десять получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Обнаружили еще тело гражданской женщины", - написал он.
По словам главы области, по меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram отметил, что на месте повторного прилета БпЛА найдены четверо погибших людей и пятеро раненых. Однако есть еще одна жертва атаки.
"В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе", - сообшил он.
По его словам в некоторых районах города возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.
Обновлено 4:06: Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки оккупантов на Харьков.
"49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты - в среднем и легком состояниях. Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", - сообщил он.
Все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Напомним, ночью 4 апреля российские военные атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БпЛА повредили частные и многоквартирные дома.
Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего прилета.
Агрессор также запустил "Шахеды" в направлении южных областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.