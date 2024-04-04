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В Харькове возросло число погибших из-за атаки "Шахедов"

Фото: в Харькове от российского обстрела погибла женщина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В результате атаки на Харьков российских дронов Shahed, погибли пять человек, десять получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Обнаружили еще тело гражданской женщины", - написал он.

По словам главы области, по меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram отметил, что на месте повторного прилета БпЛА найдены четверо погибших людей и пятеро раненых. Однако есть еще одна жертва атаки.

"В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе", - сообшил он.

По его словам в некоторых районах города возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Обновлено 4:06: Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки оккупантов на Харьков.

"49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты - в среднем и легком состояниях. Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", - сообщил он.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Воздушная атака на Харьков

Напомним, ночью 4 апреля российские военные атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БпЛА повредили частные и многоквартирные дома.

Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего прилета.

Агрессор также запустил "Шахеды" в направлении южных областей.

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