В Харькове возросло количество раненых из-за авиаудара

В результате сегодняшнего российского авиаудара по Киевскому району Харькова известно уже о шести раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских", - сказано в сообщении правоохранителей.
Также они уточнили, что в результате удара повреждено по меньшей мере 46 гаражей. Три автомобиля сгорели, еще 10 - повреждены.
Всего в Харькове из-за российского удара погиб один человек, еще 10 - ранены.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 апреля, ударили по Харькову при помощи УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
"Прилеты" были в Киевском и Холодногорском районах города.
Согласно последним данным, в Киевском районе было известно о четырех пострадавших из-за очередной российской террористической атаки.
При этом в Холодногорском районе погиб 24-летний мужчина, который работал на местном предприятии.
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