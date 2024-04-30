У Харкові зросла кількість поранених через авіаудар

"В результаті російського авіаудару по Київському району м. Харкова отримали травми 6 людей. Серед них: двоє чоловіків, дві жінки та двоє поліцейських", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Також вони уточнили, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три автомобілі згоріли, ще 10 - пошкоджено.

Загалом у Харкові через російський удар загинула одна людина, ще 10 - поранені.