У Харкові зросла кількість поранених через авіаудар

Внаслідок сьогоднішнього російського авіаудару по Київському району Харкова відомо вже про шістьох поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
"В результаті російського авіаудару по Київському району м. Харкова отримали травми 6 людей. Серед них: двоє чоловіків, дві жінки та двоє поліцейських", - сказано у повідомленні правоохоронців.
Також вони уточнили, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три автомобілі згоріли, ще 10 - пошкоджено.
Загалом у Харкові через російський удар загинула одна людина, ще 10 - поранені.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 квітня, вдарили по Харкову за допомогою УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
"Прильоти" були у Київському та Холодногірському районах міста.
Згідно з останніми даними, у Київському районі було відомо про чотирьох постраждалих через чергову російську терористичну атаку.
При цьому Холодногірському районі загинув 24-річний чоловік, який працював на місцевому підприємстві.
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