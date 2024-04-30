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У Харкові зросла кількість поранених через авіаудар

Фото: у Харкові зросла кількість поранених через авіаудар (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього російського авіаудару по Київському району Харкова відомо вже про шістьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"В результаті російського авіаудару по Київському району м. Харкова отримали травми 6 людей. Серед них: двоє чоловіків, дві жінки та двоє поліцейських", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Також вони уточнили, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три автомобілі згоріли, ще 10 - пошкоджено.

Загалом у Харкові через російський удар загинула одна людина, ще 10 - поранені.

Авіаудар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 квітня, вдарили по Харкову за допомогою УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

"Прильоти" були у Київському та Холодногірському районах міста.

Згідно з останніми даними, у Київському районі було відомо про чотирьох постраждалих через чергову російську терористичну атаку.

При цьому Холодногірському районі загинув 24-річний чоловік, який працював на місцевому підприємстві.

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ХарківАвіаудариВійна в Україні