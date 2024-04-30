Россияне ударили по гражданским объектам Харькова, есть погибшие и раненые: что известно

Российские террористы нанесли удары по гражданским объектам Харькова. Известно о погибших и раненых.

Более подробно о ситуации в Харькове - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались Telegram-каналы "Суспільного", городского головы Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской областной военной администрации Игоря Синегубова, Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В Харькове слышны взрывы - город под ударом агрессора. Будьте осторожны", - заявил Терехов.

Стоит добавить, что в 09:55 на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 10:15 (alerts.in.ua)

Во время оглашения воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Уже через несколько минут они сообщили об управляемых авиационных бомбах на территории Харьковской области.

Есть попадания по гражданским объектам

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, враг попал по:

Холодногорскому;

Киевскому районам Харькова.

Террористы попали по гражданской инфраструктуре. Также есть попадания возле парковой зоны. Количество пострадавших пока уточняется.

"В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки", - рассказал Терехов.

Известно о погибшем

Как рассказал Терехов, по состоянию на 10:24 известно о погибшем, а также двух пострадавших в Холодногорском районе города.

Синегубов добавил, что, согласно предварительной информации, враг атаковал город КАБами.

Количество жертв продолжает расти

По состоянию на 10:40, согласно информации от главы ОВА, известно о:

двух погибших;

шестерых раненых.

Информацию также подтвердил городской голова Терехов.

Повторные взрывы в регионе

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о серии взрывов на севере от Харькова. Сейчас на территории региона продолжается воздушная тревога.

Вопросы противовоздушной обороны

Сейчас вопрос усиления противовоздушной обороны Украины находится на повестке дня на фоне массированных ударов страны-террориста России, а также обстрелов прифронтовых регионов.

После заседания Совета Украина-НАТО, союзники Киева заявили о готовности помочь Украине в этом вопрос. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, анонсы могут состояться уже в ближайшее время.

Между тем президента Украины Владимир Зеленский отмечал, что враг пытается воспользоваться ожиданием Украины на помощь. В то же время оперативная поддержка со стороны партнеров способна помочь стабилизировать ситуацию на фронте.

Также президент назвал главные пункты от которых зависит мощность нашей армии.