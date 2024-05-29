В Харькове прогремел взрыв, в области был "прилет"

Взрыв в Харькове прогремел утром в среду, 29 мая. В Харьковской области уже несколько часов воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 10:35 оккупанты нанесли удар по открытой территории Харьковского района.

Следует отметить, что воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 8:37.

Обстрелы Харькова

Следует отметить, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области, там продолжаются бои. Харьков почти ежедневно находится под вражескими обстрелами.

Россияне сбрасывают на город ракеты С-300, управляемые авиабомбы, атакуют Харьков дронами-камикадзе и ракетами из "Искандеров".

Один из самых масштабных обстрелов произошел 25 мая. Захватчики нанесли удары по гипермаркету "Эпицентр" в одном из районов Харькова. В этот момент там было много людей. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, ранения получили полсотни человек.

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