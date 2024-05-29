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В Харькове прогремел взрыв, в области был "прилет"

Харьков, Среда 29 мая 2024 10:38
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В Харькове прогремел взрыв, в области был "прилет" Фото: в Харькове прогремел взрыв 29 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел утром в среду, 29 мая. В Харьковской области уже несколько часов воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов в соцсетях.

Следует отметить, что воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 8:37.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения по Харьковской области.

Обновлено в 11:25

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 10:35 оккупанты нанесли удар по открытой территории Харьковского района.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35

В Харькове прогремел взрыв, в области был &quot;прилет&quot;

Обстрелы Харькова

Следует отметить, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области, там продолжаются бои. Харьков почти ежедневно находится под вражескими обстрелами.

Россияне сбрасывают на город ракеты С-300, управляемые авиабомбы, атакуют Харьков дронами-камикадзе и ракетами из "Искандеров".

Один из самых масштабных обстрелов произошел 25 мая. Захватчики нанесли удары по гипермаркету "Эпицентр" в одном из районов Харькова. В этот момент там было много людей. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, ранения получили полсотни человек.

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