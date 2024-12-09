В Харькове снова взорвали взрывное устройство возле отдела полиции

В Холодногорском районе Харькова днем 9 декабря раздался взрыв недалеко от здания территориального отдела полиции. Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Харьковской области.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как отметили в полиции, происшествие произошло 9 декабря около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания, пострадавших нет.

"Полиция проводит проверку по факту взрыва в Холодногорском районе Харькова. Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.

Не первый случай

Напомним, вчера, 8 декабря, около 17:00 раздался взрыв в Слободском районе Харькова.

По предварительным данным установлено, что у центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадали не было.

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