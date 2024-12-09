ua en ru
Пн, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харькове снова взорвали взрывное устройство возле отдела полиции

Харьков , Понедельник 09 декабря 2024 18:54
UA EN RU
В Харькове снова взорвали взрывное устройство возле отдела полиции Фото: в Харькове снова взорвали взрывное устройство возле отдела полиции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Холодногорском районе Харькова днем 9 декабря раздался взрыв недалеко от здания территориального отдела полиции. Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Харьковской области.

"Полиция проводит проверку по факту взрыва в Холодногорском районе Харькова. Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, происшествие произошло 9 декабря около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Не первый случай

Напомним, вчера, 8 декабря, около 17:00 раздался взрыв в Слободском районе Харькова.

По предварительным данным установлено, что у центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадали не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв
NEWS
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
DAILY
Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских