"Жертв могло быть больше". В Харькове возле "Эпицентра" нашли неразорванный КАБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Facebook .

"Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше. Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что это, вероятно, авиабомба УМПБ Д-30, которую россияне применяли для атаки на Харьков 25 мая.

Также в прокуратуре уточнили, что российские оккупанты корректировали огонь при помощи разведывательных беспилотников.

Россияне, как отметили в прокуратуре, целенаправленно запустили сразу несколько боеприпасов, чтобы убить как можно больше мирных граждан.