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"Жертв могло быть больше". В Харькове возле "Эпицентра" нашли неразорванный КАБ

Понедельник 27 мая 2024 19:40
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"Жертв могло быть больше". В Харькове возле "Эпицентра" нашли неразорванный КАБ Фото: россияне ударили авиабомбами по "Эпицентру" в Харькове (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Иван Носальский

В Харькове правоохранители нашли неразорванный боеприпас возле "Эпицентра", по которому россияне ударили управляемыми авиабомбами 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Facebook.

"Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше. Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что это, вероятно, авиабомба УМПБ Д-30, которую россияне применяли для атаки на Харьков 25 мая.

Также в прокуратуре уточнили, что российские оккупанты корректировали огонь при помощи разведывательных беспилотников.

Россияне, как отметили в прокуратуре, целенаправленно запустили сразу несколько боеприпасов, чтобы убить как можно больше мирных граждан.

Удар по "Эпицентру"

Напомним, 25 мая российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. Позже стало известно, что "прилеты" были по строительному гипермаркету "Эпицентр".

В результате атаки были погибшие и много пострадавших.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.

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