В Харькове уже 82 пострадавших из-за утренней атаки россиян

Как отметили в облпрокуратуре, россияне в период с 05:20 до 05:40 и с 10:20 до 10:30 ударили по Харькову 10 дронами. Предварительно, это были "Герань-2" (российское название "Шахедов"). Целью врага стали гражданские объекты в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах Харькова.

"В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок", - добавили правоохранители.

Известно, что среди пострадавших - восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика.