В Харькове уже 82 пострадавших из-за утренней атаки россиян

В результате российской атаки дронов на Харьков, которая прошла сегодня, 7 июля, утром, пострадали 82 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
Как отметили в облпрокуратуре, россияне в период с 05:20 до 05:40 и с 10:20 до 10:30 ударили по Харькову 10 дронами. Предварительно, это были "Герань-2" (российское название "Шахедов"). Целью врага стали гражданские объекты в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах Харькова.
"В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок", - добавили правоохранители.
Известно, что среди пострадавших - восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 7 июля, утром ударили по Харькову дронами-камикадзе.
Согласно последним данным, было известно о 71 пострадавшем. При этом среди них было семь детей.
В частности, дроны атаковали здание Харьковского областного ТЦК и СП.
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