У Харкові вже 82 постраждалих через ранкову атаку росіян

Удар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 7 липня, вранці вдарили по Харкову дронами-камікадзе.

Згідно з останніми даними, було відомо про 71 постраждалого. При цьому серед них було семеро дітей.

Зокрема, дрони атакували будівлю Харківського обласного ТЦК і СП.

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