На деоккупированных территориях Харьковской области прокуроры изъяли следы российского образования. Оккупанты приписали Тараса Шевченко в список якобы российских деятелей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента России.

"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции изъяли доказательства того, как оккупанты пытались внедрить российское образование в Харьковской области", - пишет пресс-служба.

В селе Глушковка Купянского района в местном лицее были изъяты российские учебники и приказы, датированные периодом оккупации. В кабинете директора обнаружили русский флаг.

Также прокуроры нашли агитационные плакаты с изображением писателей РФ разных времен.

"Пропаганда страны-агрессора среди российских деятелей "приписала" себе и украинского поэта Тараса Шевченко. На русскоязычном плакате портрет Кобзаря с надписью "Дневник вёл на русском языке", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Харьковской области оккупанты сделали из Тараса Шевченко "пропагандиста" (t.me/pgo_gov_ua)