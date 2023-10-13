Когда в Украине температура упадет для начала отопительного сезона: прогноз синоптиков

На следующей неделе на большей части Украины среднесуточная температура упадет до 8 градусов тепла. В этих условиях местные власти принимают решение о подключении домов к централизованному отоплению.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, в Киеве температура снизится до 8 градусов 17 октября, а на западе - 16 октября, хотя на юге пока может быть теплее.

"С 17-18 числа и до 25 октября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов по тем расчетам, которые есть на сегодня", - сказала Голеня.

Прогноз погоды

Напомним, в ближайшее время в Украине ожидается две волны похолодания. Первая начнется уже 15 октября. Из-за вторжения арктического воздуха с 20 октября в конце следующей недели возможен первый снег.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отопление в домах украинцев начнут включать в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.