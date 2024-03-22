В Харькове и Днепре пропал свет из-за обстрелов

Ситуация в Харькове

В Харькове после взрывов практически полностью исчез свет.

"Оккупанты осуществили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении Синегубова.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций, в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Кроме того, в Харьковской области и ее окрестностях возникли серьезные перебои с интернет-связью.

Ситуация в Днепре

В Днепре из-за прилетов исчезла электроэнергия. В городе раздаются повторные взрывы.

Ситуация в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что в городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.