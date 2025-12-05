RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове произошел взрыв: что известно об ударе дрона по городу

Иллюстративное фото: последствия атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам главы города, предварительно речь идет об ударе дрона-камикадзе, однако тип беспилотника и его траекторию должны установить специалисты.

"По предварительной информации, зафиксировано попадание БПЛА неустановленного типа в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала, как и данные о разрушениях. Выясняем детали", - сказано в официальном сообщении в 18:00

А уже через 11 минут Терехов написал, что речь идет о попадании БПЛА "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, однако пострадавших, к счастью, нет.

На место прибыли экстренные службы, работают спасатели, взрывотехники и полиция.

 

 

Атака на Харьков

Отметим, что российские атаки дронами по Харькову в последнее время значительно участились.

Например, 4 декабря в Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар на площади более 500 квадратных метров. Враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города.

А вечером 23 ноября Харьков подвергся массированной атаке дронов - по разным данным, было от 12 до 17 ударов по городу. Тогда пострадали жилые дома, многоэтажки и частный сектор. К сожалению, 4 человека погибли и более 10 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 19 ноября произошло попадание дронов в жилые дома и медицинские объекты. Зафиксированы многочисленные разрушения, по меньшей мере 46 пострадавших, среди которых есть дети. Инцидент стал частью серии регулярных атак на город.

