В Харькове произошел взрыв: что известно об ударе дрона по городу

По словам главы города, предварительно речь идет об ударе дрона-камикадзе, однако тип беспилотника и его траекторию должны установить специалисты.

"По предварительной информации, зафиксировано попадание БПЛА неустановленного типа в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала, как и данные о разрушениях. Выясняем детали", - сказано в официальном сообщении в 18:00

А уже через 11 минут Терехов написал, что речь идет о попадании БПЛА "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, однако пострадавших, к счастью, нет.

На место прибыли экстренные службы, работают спасатели, взрывотехники и полиция.