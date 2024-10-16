В Харькове задержали корректировщика российских ракет и дронов

Сотрудники СБУ разоблачили предателя, корректировавшего ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова. Им оказался 33-летний строитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Мужчина корректировал удары оккупантов по украинским войскам, обороняющим Харьков.
Под угрозой огневого поражения находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.
Для наведения российских ракет в "обход" ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность и фиксировал расположение потенциальных целей.
Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.
Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных "прилетов", а затем проводил там доразведку.
Сотрудники СБУ задержали агента при выполнении новой задачи от ФСБ. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее сегодня Служба безопасности Украины предотвратила побег из Украины агентки ФСБ РФ. Как оказалось, женщина помогала оккупантам наступать на Покровск Донецкой области.
Более того, вчера в Донецкой области задержали 22-летнего оператора беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая держит оборону на Краматорском направлении. По данным расследования, предатель "сливал" врагу локации своего подразделения.
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