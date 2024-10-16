В Харькове задержали корректировщика российских ракет и дронов

Мужчина корректировал удары оккупантов по украинским войскам, обороняющим Харьков.

Под угрозой огневого поражения находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.

Для наведения российских ракет в "обход" ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность и фиксировал расположение потенциальных целей.

Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных "прилетов", а затем проводил там доразведку.

Сотрудники СБУ задержали агента при выполнении новой задачи от ФСБ. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.