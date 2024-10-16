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У Харкові затримали коригувальника російських ракет та дронів

Фото: У Харкові СБУ викрила зрадника-коригувальника (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники СБУ викрили зрадника, який коригував ракетно-дронові удари по оборонцях Харкова. Ним виявився 33-річний будівельник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Чоловік коригував удари окупантів по українських військах, що обороняють Харків.

Під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.

Для наведення російських ракет в "обхід" ППО агент намагався виявити й передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, та фіксував розташування потенційних цілей.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник відстежував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання від ФСБ. На місці події у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, що раніше сьогодні Служба безпеки України запобігла втечі з України агентки ФСБ РФ. Як виявилось, жінка допомагала окупантам наступати на Покровськ Донецької області.

Мало того, вчора в Донецькій області затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад Збройних сил України, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. За даними розслідування, зрадник "зливав" ворогу локації свого підрозділу.

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