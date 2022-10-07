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В Киеве начинается отопительный сезон: где включат отопление в первую очередь

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Украина, Пятница 07 октября 2022 12:53
В Киеве начинается отопительный сезон: где включат отопление в первую очередь Фото: отопительный сезон начинается в Киеве для учреждений социальной сферы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве начинается отопительный сезон для заведений социальной сферы. К отоплению подключат больницы, школы, детские сады и другие учреждения сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, будут подключать объекты к теплу индивидуально - по заявкам их руководителей.

"Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - сказал он.

По его словам, большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - добавил Кличко.

Напомним, в Киев 6 октября пришло "бабье лето", которое продлится по крайней мере несколько дней.

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