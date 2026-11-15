RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Харькове русский дрон атаковал детское учебное заведение

22:40 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский беспилотник атаковал здание детсада в Харькове (facebook.com/DSNSKyiv)

В результате российского удара в Харькове зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Шевченковском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, враг атаковал здание детского учебного заведения.

Последствия вражеской атаки уточняются.

На месте работают профильные службы.

Напомним, что 14 ноября российские войска ударили реактивным боевиком дроном по территории медицинского учреждения Харьковского городского совета, в результате чего вспыхнул пожар.

Перед этим, 11 ноября, кафиры обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, 9 ноября россияне атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченково Харьковской области, повредив магазин и отделение "Новой почты" и ранив людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковАтака дроновВойна в УкраинеДетский садШколаРоссийская Федерация