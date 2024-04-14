В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Взрыв в Харькове прогремел в воскресенье, 14 апреля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14:59.

Кроме того, ПС сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеских самолетов Су-35 и Су-34 на востоке Украины. Была угроза применения авиационного ракетного вооружения.

Как отмечают местные жители в соцсетях, в городе был слышен один взрыв.

Удары по Харькову

Российские оккупационные войска в последние недели усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Эта ночь не стала исключением, россияне ударили по Харькову "Шахедами". Целью оккупантов была критическая инфраструктура. Воздушные силы ВСУ отмечали, что этой ночью россияне выпустили по Харьковской области 10 дронов-камикадзе, их все сбили.

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