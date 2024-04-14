ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Харьков, Воскресенье 14 апреля 2024 16:01
UA EN RU
В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Харькове прогремел взрыв 14 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в воскресенье, 14 апреля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечают местные жители в соцсетях, в городе был слышен один взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеских самолетов Су-35 и Су-34 на востоке Украины. Была угроза применения авиационного ракетного вооружения.

Кроме того, ПС сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях.

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14:59.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:55

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Удары по Харькову

Российские оккупационные войска в последние недели усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Эта ночь не стала исключением, россияне ударили по Харькову "Шахедами". Целью оккупантов была критическая инфраструктура. Воздушные силы ВСУ отмечали, что этой ночью россияне выпустили по Харьковской области 10 дронов-камикадзе, их все сбили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский