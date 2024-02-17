RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове прогремел взрыв

Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 17 февраля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 14:46. Также сирены завыли в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики для восточных областей Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:55

Обстрел Запорожья

Сегодня, 17 февраля,  под Запорожьем раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Позже стало известно, что в Запорожье 4 тысячи абонентов остались без теплоснабжения после атаки россиян.

Добавим, что до этого в Киеве, северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВоздушная тревога