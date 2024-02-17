В Харькове прогремел взрыв

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 14:46. Также сирены завыли в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики для восточных областей Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:55

Обстрел Запорожья

Сегодня, 17 февраля, под Запорожьем раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Позже стало известно, что в Запорожье 4 тысячи абонентов остались без теплоснабжения после атаки россиян.

Добавим, что до этого в Киеве, северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.