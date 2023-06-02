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В Харькове хотят ввести комбинированный формат обучения в школах

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Харьков, Пятница 02 июня 2023 14:33
В Харькове хотят ввести комбинированный формат обучения в школах Фото: в Харькове хотят ввести комбинированный формат обучения в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове хотят ввести комбинированный формат обучения в школах с нового учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

Он сообщил, что многие родители обращаются с просьбой возобновить офлайн-учебу, ведь в городе активно работают над обустройством укрытий в школах.

На данный момент укрытия обустроены примерно в 100 школах.

"Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы", - сказал Терехов.

Мэр отметил, что власти выделяют средства на укрытия и бомбоубежища, чтобы дети могли учиться в комбинированном формате.

"Да, это будут не все школы, но я очень хочу, чтобы мы начали так", - сказал Терехов.

По его словам, помещения всех укрытий обустраивают по самым высоким стандартам. В частности, там оборудуют вентиляцию, туалетные комнаты и т.д.

Безопасность в украинских школах

Ученики и преподаватели должны проходить в укрытие во время воздушной тревоги. Однако не во всех школах Украины оборудованы бомбоубежища. Учитывая это, в прифронтовых областях продолжается онлайн-обучение - то есть ученики физически не посещают школы.

При этом в Минобразования выступают за вывод занятий в офлайн. Но первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей.

Так, в мае правительство утвердило выделение 1,5 млрд гривен на обустройство укрытий в школах.

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