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Оккупанты обстреляли пожарную часть под Изюмом

Харьков, Среда 01 ноября 2023 08:26
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Оккупанты обстреляли пожарную часть под Изюмом Фото: оккупанты обстреляли пожарную часть под Изюмом (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вчера вечером, 31 октября, обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вчера вечером враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, в результате повреждения получило здание пожарной части.

"Но главное - люди не пострадали", - констатируют спасатели.

Оккупанты обстреляли пожарную часть под Изюмом

Обстрелы пожарных частей в Харьковской области

Отметим, что обстрелы пожарных частей и подразделений ГСЧС Украины, в частности, Харьковской области, вероятно, являются частью тактики российских войск. Дело в том, что их враг обстреливает уже не впервые. Так, 27 октября захватчики нанесли удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. В результате пострадали восемь спасателей.

Напомним, в середине сентября российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области. К счастью, спасатели тогда не пострадали.

Для справки

11 сентября 2022 года стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги. При этом за время оккупации в Изюме было убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.

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