ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ в очередной раз атаковали Харьковскую область: ранена женщина

Харьковская область, Пятница 27 октября 2023 15:44
UA EN RU
Войска РФ в очередной раз атаковали Харьковскую область: ранена женщина Фото: россияне атаковали Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 27 октября, обстреляли село Кондрашовка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По данным ОВА, сегодня российские военные в очередной раз атаковали территории Харьковской области, в частности в результате вражеского удара была травмирована 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавили в администрации.

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали южные области Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, беспилотники россияне выпускали в две волны.

Кроме того, враг при атаке использовал и баллистику "Искандер-М", ударив по Харьковской области. Силы ПВО сбили почти все беспилотники - пять из шести.

Что касается последствий, то в Николаевской области зафиксировали "прилет" в районе города Вознесенск, а в Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ