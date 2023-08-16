В Харькове раздались взрывы. Город атакуют дронами

В Харькове утром 16 августа прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.
"Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Стоит отметить, что ранее в воздушных силах предупреждали о движении группы вражеских дронов в направлении Харькова.
Обновлено 9:18
Как сообщил Синегубов, в Харьковском районе зафиксировали дроны-камикадзе Shahed.
Обстрелы Харьковской области
После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.
Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.
Кроме того, в ту же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.
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