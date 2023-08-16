RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы. Город атакуют дронами

Фото: в Харькове раздались взрывы ( facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове утром 16 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

"Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стоит отметить, что ранее в воздушных силах предупреждали о движении группы вражеских дронов в направлении Харькова.

Обновлено 9:18

Как сообщил Синегубов, в Харьковском районе зафиксировали дроны-камикадзе Shahed.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, в ту же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале Р БК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывхарковВойна России против Украины